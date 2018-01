Azerbaiyán rememora el Gener Negre de 1990

La comunitat azerbaiyana recorda, per desé octava vegada, el Gener Negre de 1990, any en què les Forces Especials de l'URSS van invadir la ciutat de Bakú el 20 de gener a fi de reprimir el moviment independentista en l'Azerbaiyán soviètic. La mort de 150 civils i les ferides ocasions a 744 persones, va ser el que va promulgar este dia com a Dia de Dol Nacional. Així, la comunitat es va congregar el dissabte passat, com en altres parts del món, en la ciutat de València per a ensenyar als més jóves el dia més negre del seu país.