Una ruta pels Balcans per ajudar als refugiats amb 'Solidary Wheels'

Els conflictes bèl·lics deslligats a Orient Mitjà i en l'Àfrica Subsahariana ha portat a un gran nombre de gent a eixir de les fronteres dels seus propis països. Des de 2015, 65,3 milions de persones han hagut de fugir de les seues cases segons dades d'Acnur, Agència de l'ONU per als Refugiats.

Una de les destinacions desitjades és Europa, principalment per a aquells dels quals l'origen sol ser Síria o l'Iraq per les majors facilitats que ofereix la ruta terrestre travessant de Turquia, Grècia i els Balcans amb rumb cap al nord del continent. Però en el camí molts pateixen els atacs dels governs que impedeixen assentaments en els seus dominis o la falta de recursos per a continuar el seu trajecte.

Per tot açò, un grup de joves van idear un projecte solidari per a ajudar a estos refugiats. «Solidary Wheels», com es diu la iniciativa, recorrerà la frontera dels Balcans amb una furgoneta repleta de l'equipament necessari per a actuar contra la precarietat de les condicions que pateixen els refugiats.

«Estarem entre 3 i 4 mesos en ruta fins a arribar a Exarcheia, un barri d'Atenes on ja vàrem prestar anteriorment atenció humanitària», explica Berta Tiana, una de les líders d'este projecte.

I és que quan esta jove, al costat d'altres dues amigues, va ser voluntària a Grècia tenia clar que calia tornar per a ajudar. «És un barri amb els edificis quasi abandonats i han anat ocupant-se pels refugiats», comenta Tiana.

Partiran des d'Itàlia amb tot l'equipament preparat en el país transalpí i travessaran la ruta dels Balcans amb una furgoneta que «estem a punt d'aconseguir». Hongria, Sèrbia, Croàcia i Macedònia seran els estats que recorreran amb la finalitat de socórrer als refugiats que estan de pas per eixes terres. «En estos països, la policia deté als refugiats quan els veuen. Ells fan assentaments mentre es desplacen al nord d'Europa. El problema és que ells passen les fronteres de manera il·legal, ja que no tenen la documentació requerida», indica la voluntària.

A més d'esta situació, «Solidary Wheels» també ha de bregar amb problemes normatius com la il·legalitat de l'ajuda humanitària a Sèrbia. Per açò, en cada país s'ajudaran de les associacions locals, també per tenir «un coneixement més proper de les seues necessitats».

Una vegada a Atenes, estes joves s'encarregaran de l'assistència legal i psicològica –són llicenciades– dels refugiats. «La furgoneta li la deixarem als voluntaris perquè la utilitzen com vulguen», assenyala Berta. El projecte necessita un finançament d'entre 11.000 i 15.000 euros, i qualsevol pot ajudar a estes aventureres fent una aportació mitjançant un crowdfunding al proveïment en les seues xarxes socials.