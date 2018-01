Creu Roja busca voluntaris per a ensenyar castellà a persones refugiades

Creu Roja requereix la incorporació de persones voluntàries per a ensenyar castellà en els centres d'acolliment de persones refugiades que gestiona. L'objectiu és facilitar la integració de les persones refugiades adultes que han hagut de deixar arrere les seues vides als seus països per a salvaguardar la seua integritat o fins i tot la seua vida. L'ensenyament de l'idioma és clau per a possibilitar la seua inserció soci–laboral.

?Les persones voluntàries hauran de ser majors d'edat, amb experiència en l'ensenyament del castellà o en la docència en general. Les activitats es podran realitzar en totes les províncies espanyoles excepte a Jaén, Tenerife, Las Palmas i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Les persones interessades que complisquen els requisits que se sol·liciten poden inscriure's a través de la web laotraeconomia.com.

?La campanya 'L'Altra Economia', que també difon Divina Pastora Seguros està basada en la teoria ´L'economia de les carícies´ del psicoterapeuta Claude Steiner qui va comprovar els efectes que produeix en l'ésser humà créixer i viure en abundància o escassetat de signes afectius.

?L'afecte que les persones reben quan són xicotetes marquen la resta de les seues vides, per açò, en l'altra economia, l'única moneda de canvi és l'amor. Els practicants de ´L'Altra Economia´ descobriran que com més gasten, més ingressos tindran perquè rebran tals beneficis que els farà ser molt més feliços.