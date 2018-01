Més de cent anys de lluita contra la lepra mitjançant una exposició

Una exposició en l'estació de València Nord mostra fins al 7 de febrer l'arquitectura i el paisatge del sanatori Sant Francisco de Borja, fundat en 1909 a la Vall de Laguar (Alacant) per l'associació Fontilles, referent espanyol en la lluita contra la lepra i altres malalties oblidades vinculades a la pobresa. La mostra presenta els resultats d'un projecte de recerca desenvolupat per l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València amb finançament del Ministeri d'Economia.

?L'exposició, titulada «Arquitectura i paisatge en el sanatori de Fontilles» i comissariada per Ana Torres, es compon de diversos panells instal·lats en la Sala dels Mosaics de l'estació d'Adif, que mitjançant fotografies i plànols mostren aspectes com l'arquitectura dels diferents edificis que componen el complex sociosanitari, l'organització funcional del sanatori, la vida desenvolupada en el seu interior per les persones afectades per lepra, els edificis perduts per la construcció d'uns altres, i el paisatge que ho envolta, en el cor d'una vall enclavada a l'interior de la Marina Alta.

?En paraules del responsable científic del projecte de recerca, Jorge Llopis, «el sanatori de Sant Francisco de Borja de Fontilles és un complex arquitectònic extremadament singular». «El seu valor estreba abans en la memòria de la qual és portador que en la mateixa arquitectura. És el testimoniatge edificat d'una forma de vida, la de l'aïllament a causa de la malaltia i la de la lluita mèdica contra aquesta. Encara que encara en actiu a través d'una intensa activitat de cooperació per tot el món, Fontilles és, en certa manera, un memorial», assegura.

?Joaquín Ballester i el jesuïta Carlos Ferris van fundar el sanatori en 1909 sobre la base de les tradicionals colònies agrícoles per a permetre la vida en llibertat de les persones afectades per lepra. Integrat en un complex més ampli, el sanatori segueix existint en l'actualitat, havent-se convertit en el centre nacional de referència en lepra. Acull a 26 residents i dóna tractament ambulatori a 17 pacients.

Lluita contra la lepra

Al llarg d´esta setmana Fontilles va instal·lar diverses taules informatives en la ciutat de València per a conscienciar a la població sobre la continuïtat de la malaltia. Les taules, situades en la plaça de l'Ajuntament, l'estació de Xàtiva de Metrovalencia i l'Estació del Nord d'Adif, formen part de les activitats que l'entitat ha programat durant esta setmana amb motiu del Dia Mundial de lluita contra la Lepra, que es va commemorar ahir diumenge.

A més a més, el dilluns i el dimarts instal·laran una pancarta en la balconada de l'Ajuntament de València amb motiu de la commemoració del Dia Mundial.