Caixa Popular i Payasospital seguiran repartint somriures als xiquets valencians

Per alegrar la vida dels xiquets i xiquetes hospitalitzats de la Comunitat Valenciana, Caixa Popular ha renovat el seu acord de col·laboració amb l'associació Payasospital per a contribuir al desenvolupament de les activitats que realitza esta entitat amb actuacions regulars de pallassos professionals, adaptades a cada xiquet i coordinades amb el personal sanitari.

El Director del Departament de Negoci-Màrqueting de Caixa Popular, José Mª Company, i Laura Biosca, gerent de Payasospital, han sigut els encarregats de formalitzar l'acord entre les dues entitats, en les oficines centrals de l'entitat financera en el Parc Tecnològic.

«Estar al costat de la societat valenciana és estar al costat d'entitats com Payasospital, que desperten somriures en els més menuts com més ho necessiten. Una labor molt important i també molt necessària», ha assegurat el representant de Caixa Popular durant la signatura.

Per la seua banda, la gerent de Payasospital ha indicat que la continuïtat en el temps de les col·laboracions en els programes «és fonamental per a garantir la viabilitat de les visites que fem amb els nostres artistes cada setmana, als menors ingressats en els hospitals. És per açò que donem molt valor a la renovació de la col·laboració de Caixa Popular per a enguany».

«Definitivament per a nosaltres és un suport molt significatiu que ens permetrà arribar amb els nostres somriures i la nostra màgia a molts més xiquets i xiquetes hospitalitzats», hi ha garantit Laura Biosca.

Durant la signatura de l'acord també han estat presents el Director de Relacions Institucionals i RSC, Paco Alós, la Responsable de Màrqueting de Payasospital, Maite Espí, i el pallasso Dotor Max Recetax.