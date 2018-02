Cáritas Diocesana celebra dues trobades amb 120 assistents

Cáritas Diocesana de València va organitzar dissabte passat dues trobades formatives per al seu voluntariat amb la participació de més de 120 persones. La primera d'elles és la trobada anual del voluntariat de les càrites parroquials compromeses amb la Cooperació Fraterna que enguany compleix la seua setena edició. Es celebra, de 9 a 14 hores, a la seu de Cáritas Diocesana (Pl. Cisneros, 5) i va reunir unes 50 persones a la Iniciativa per la Pau que Cáritas Española i Cáritas Jerusalén desenvolupen de forma conjunta. Aquesta Iniciativa per la Pau posà en relació a Cáritas amb la comunitat cristiana palestina, descendent de les primeres comunitats cristianes, que viuen una dura situació d'ocupació.

D'altra banda, la seu de la Fundació arquebisbe Miguel Roca-Projecte Home València va acollir la Trobada formativa del Programa de Família i Infància amb el títol: Addiccions. Factors de risc i protecció, que fou impartit per membres de l'equip de Projecte Home amb tècniques eminentment pràctiques perquè puguen ser usades pels assistents en el seu treball diari. Les addiccions són un factor més de vulnerabilitat en les famílies i en els xiquets.