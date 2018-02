Manos Unidas llança la campanya «Comparteix allò que importa»

Manos Unidas llança la seua nova campanya anual Comparteix allò que importa i celebra diversos esdeveniments al voltant del pròxim diumenge 11 de febrer, quan es conmemora a tota Espanya la jornada nacional d' aquesta organització. Manos Unidas València impulsarà 18 projectes per lluitar contra la fam en 14 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, amb més de 54.000 beneficiaris directes i més de 130.000 indirectes. Eduardo Mendoza, expert en seguretat alimentària, és el convidat a la presentació de la campanya a València per a compartir la seua experiència en la lluita contra la fam. A l'any 2018, Manos Unidas es centrarà en tres qüestions essencials i urgents per combatre la pobresa: afavorir iniciatives que permeten l'accés als aliments per a consum humà, i no per al benefici econòmic; impulsar sistemes de producció mediambientalment sostenibles i plantejar propostes contra el desaprofitament d'aliments.