La Generalitat i les universitats imparteixen un curs en línea sobre Cooperació

Un total de 2.252 persones han participat en el primer curs en línia «ODS en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides: Reptes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible» que ha engegat la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació juntament amb les cinc universitats públiques valencianes. Una iniciativa que ha nascut gràcies al conveni de col·laboració amb estes institucions acadèmiques per a fomentar la cooperació valenciana.

?Este curs ha comptat amb estudiants provinents de 54 països diferents. De tots ells, un 19% eren espanyols, seguit d'un 15% de Mèxic i un 13% de Colòmbia. En este sentit, el director general de Cooperació i Solidaritat, Federico Buyolo, ha assenyalat que «l'objectiu d'este curs ha sigut informar i formar a la ciutadania sobre l'abast i la importància dels ODS per a així fomentar la cooperació valenciana al desenvolupament».

?Està dividit en 6 mòduls: coneixement dels reptes de l'Agenda 2030, la cooperació al desenvolupament en el nou panorama internacional, l'ètica del desenvolupament davant els reptes globals, la Governança local i global per a la consecució de l'Agenda així com els assoliments, desafiaments i primers passos en la implementació dels ODS.