Metrovalencia i TRAM d'Alacant van impulsar 79 accions solidàries en 2017

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va realitzar l'any passat, juntament amb centres educatius, socials i ONG's, 79 accions solidàries en les seues instal·lacions de Metrovalencia i TRAM d'Alacant, dins de la seua política de Responsabilitat Social Corporativa a través de la denominada 'Línea 0'.

D'estes accions socials es van beneficiar 60 entitats sense ànim de lucre.Esta activitat, sense cap cost per a FGV, ha sigut possible en gran part gràcies al treball desinteressat de 272 empleats de l'empresa pública que han realitzat més de 1.200 hores de treball social, amb l'objectiu d'aconseguir una major sensibilització en la societat valenciana per als col·lectius més desfavorits. Esta activitat s'ha desenvolupat a través d'accions sobre aspectes relacionats amb salut, educació, respecte a col·lectius amb problemes d'exclusió, i ajuda a persones majors o de mobilitat reduïda.

A més a més, les instal·lacions de FGV s'han obert a la visita de grups per a la integració social o laboral dels seus components, especialment amb 'Iniciatives Solidàries', encara que també amb diferents instituts, col·legis o centres de menors. Els treballadors de FGV han col·laborat en la integració social de joves i xiquets amb mobilitat reduïda i amb discapacitats mentals mitjançant els cursets d'Educació viària, a més d'organitzar Jornades d'Integració Laboral per a joves en centres d'acolliment i de Formació Professional, on s'han impartit cursets de pràctiques en tallers a 573 joves.



Multitud d'entitats

Entre les entitats a les quals se'ls ha donat veu en FGV destaquen ACNUR, Alcohólicos Anónimos, Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, Fundación SEUR, Lambda, Fundación Vicente Ferrer, Médicos sin Fronteras, Mundo Gitano, Save the Children, Jugadores Anónimos, Manos Unidas, Vida Libre, Mensajeros de la Paz, Unión de Consumidores de la Comunitat i la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana.