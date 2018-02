Atelier apropa el conflicte colombià amb el documental «Veus de refugiades»

L´ONGD Atelier analitzarà demà dimarts la situació de les dones al conflicte bèl·lic de Colòmbia amb la projecció del documental audiovisual «Veus de refugiades. Relats i propostes per la pau de Colòmbia», dirigit pel periodista Sergi Tarín i produit per la pròpia Atelier i la Taula de Recolzament dels Drets Humans de les Dones i la Pau a Colòmbia. L´acte es farà a les 18 hores a la Biblioteca Municipal Casa de la Reina (c/ la Reina, 85)

Després del visionat del documental –que va estar cofinanciat per la Generalitat Valenciana–, hi haurà un col·loqui amb Consuelo Vidal Hernandis (Atelier ONGD) i Leonora Castaño Cano (refugiada protagonista del documental i vicepresidenta de la Col·lectiva de Dones Refugiades, Exiliades i Migrades a Espanya), sobre els avanços i reptes de les dones, i en especial les refugiades, al actual context de procés de construcció de pau a Colòmbia.