«Quan el càncer aplega, la gent té molta cura amb tu. Ho tracten com un tema tabú, ho notes a la seua cara, s´amaguen i no han de fer-ho», són les paraules d´Andrea Domingo, una dona d´Albalat de la Ribera que ha organitzat la I Carrera/Caminada Solidària Mou-te per Elles. «Per a mi és important la manera com es tracta perquè només és un procés de la vida com qualsevol altre», explica Andrea del motiu que l´ha motivat a impulsar esta iniciativa.

Va ser en 2016 quan a Andrea li varen detectar càncer de mama. Des d´aleshores «l´actitud i la confiança han sigut les meues companyes de viatge» i este missatge és el que vol transmetre a totes les afectades. A més a més, la cursa servirà per a recaptar fons a benefici de l´Institut Valencià d´Oncologia (IVO) per a la investigació d´esta malaltia.

«Ja s´han apuntat 363 persones i tenim un tope màxim de 1.000 participants, encara que jo estic esperançada en que serem molts més», confia Andrea Domingo. El dissabte 24 de març és la data escollida per realitzar una carrera de 5,4 quilòmetres, mentre que la caminada es de 3 quilòmetres. Els que vulguen participar es poden inscriure de manera anticipada a la web www.mychip.es o també el mateix dia d´una cursa que començarà a les 10 hores.

És la primera vegada que Albalat de la Ribera acull un esdeveniment esportiu de caràcter solidari pel que Andrea pensa que «serà un dia molt emocional perquè estaré rodejada de gent molt bonica; serà un dia molt xulo per al poble ja que som una població menuda».

La idea de fer una cursa li va sorgir per una altra carrera on és alguna cosa més que voluntària. «Una companya de l´ONG Animanaturalis va faltar i una amiga va organitzar una cursa pel polígon d´Almussafes i jo l´ajudaba en el que podia, així que vaig pensar que era una bona iniciativa», diu Andrea, ja curada i que hui reprén la seua vida laboral.

Ha aconseguit que patrocinadors i l´ajuntament del seu poble s´impliquen en la difusió i suport de la cursa encara que tot aquells que vulguen ajudar poden contactar amb ells mitjançant les xarxes socials de la «I Carrera/Caminada Solidària Mou-te per Elles».