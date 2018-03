La lluita de El Salvador arriba a València a l'exposició «Ciudad Mujer»

Per a elles, les dones de El Salvador, el 8 de Març va ser molt diferent. Al Dia Internacional de la Dona, la lluita a El Salvador va ser l'eradicació dels matrimonis primerencs i la prevenció d´embarassos en dones menors d´edat: 27.000 xiquetes esperen actualment un fill a El Salvador, la majoria, fruit d'una violació, perquè de les 6.200 víctimes de violència sexual del 2017 (17 dones violades al dia), el 80 % van ser adolescents (quasi cinc mil xiquetes).

?D'estes dades, que reflecteixen una societat desigual, va nàixer Ciudad Mujer, un programa del Govern de El Salvador liderat per la Secretaria d'Inclusió Social per mitjà del qual es brinda una atenció integral a les dones mitjançant serveis especialitzats, amb l'objectiu de millorar la seua qualitat de vida. És un programa que busca que les dones s'empoderen i exercisquen els seus drets; participen activament en la presa de decisions; aconseguisquen la seua autonomia econòmica i visquen a ambients lliures de violència masclista i discriminació.

Guadalupe Hernández de Espinoza, advocada i subsecretària d'Inclusió Social en el Govern de El Salvador, assegura que Ciudad Mujer concentra, dins d'una mateixa infraestructura, 18 institucions de l'Estat amb funcionàries dones que han sigut formades en gènere i en drets humans. L'advocada explica que estos serveis, que «no són caritat, sinò una dotació de drets» s'ofereixen mitjançant cinc mòduls: salut sexual i reproductiva; atenció a la violència masclista; gestió territorial y del coneixement; atenció infantil; i autonomia econòmica.

?«Per que la lluita feminista advoca per una igualtat que ha de partir de la pròpia realitat de les seues dones», diu la subsecretària d'Inclusió Social, el punt de lluita per l'autonomia econòmica busca que les dones salvadorenques compten amb els seus propis ingressos, informació, béns i serveis per a aconseguir la seua participació en la vida econòmica i que puguen sostindre's per si mateixes.

Pel que fa a la salut sexual i reproductiva, és un punt essencial en el país centreamericà, que «posseeix una de les legislacions més restrictives del món respecte al dret a avortar», explica Hernández. Fins i tot quan l´embaràs és producte d'una violació. Les dones que decidixen avortar poden vore's condemnades amb penes de fins i tot 30 anys. Va ser el cas de Teodora Vásquez, alliberada el passat mes d'una condemna de 30 anys per un avortament que, a més, no va ser intencionat. Així, des de Ciudad Mujer lluiten per eximir la pena per avortament en, al menys, quatre casos: embaràs en xiquetes i adolescents, embaràs a causa d'una violació, embaràs que pose en perill la salut de la dona i embaràs d'un bebé amb malformacions congènites.

Una exhibició de vides

Ara, desprès de complir set anys a El Salvador, i de atendre a 1,7 milions de dones, Ciudad Mujer arriba a València amb el lema «Totes Som Ciudad Mujer», una exposició que es va inaugurar el 7 de març al Centre Municipal de Joventut Orriols, i que romandrà fins al 27.

Aquesta exposició va començar el 15 de desembre de 2013, quan el fotògraf Antonio Nodar va retratar a 612 dones, alguna amb els seus fills i filles menors. Una mostra que presenta a la dona individualment, però també la força del col·lectiu.

A més a més, el mateix dia de la inauguració es va realitzar una sessió fotogràfica d'aquelles dones valencianes presents i interessades en participar en el recull fotogràfic.

Ciudad Mujer és el resultat de la reivindicació dels drets humans de les dones, amb serveis tan bàsics com el dret a la mateixa vida.