Nou escoles valencianes faran xocolatades amb productes de Comerç Just

Estes Falles, almenys nou centres educatius de la Comunitat Valenciana organitzaran durant aquesta setmana la tradicional xocolatà amb productes com el cacau i el sucre de panela de Comerç Just per a uns 4.000 escolars, optant així per un model més ètic, humà, social i ecològic.

A València celebraran estes xocolatades centres com el CEIP Jaime Balmes, amb 450 xocolates, i els col·legis de La Puríssima de Tres Forques i El Grau, on es serviran 1.200 y 450 xocolates, respectivament. A Torrent, s´afegeix a la iniciativa el col·legi La Puríssima, on es serviran 265 xocolates, i a Paterna ho faran La Salle del barri Campamento, l´Escola Professional La Salle del barri Alborxí, i els CEI Minerva, la Gacela i Desamparados, amb al voltant de 1.500 xocolates de Comerç Justo en total.

Impulsen estes iniciatives les ONGD Ecosol, Petjades, La Tenda de Tot el Món i Proyde, que des de fa anys sensibilitzen la Comunitat Educativa sobre el Comerç Just com alternativa de consum solidari i responsable, que respecta els drets humans i laborals de les persones productores i el medi ambient. «Estem en festes i volem celebrar amb els i les alumnes que hi ha altra forma de gaudir recolzant a les comunitats productores de cacau i sucre de panela de països com l´Equador o el Paraguai. El Comerç Just ens ofereix productes de molt alta qualitat, però a més ens apropa un model de consum just, solidari i sostenible», explica Cristina Ramón, portaveu del Grupde Comerç Just de la Coordinadora Valenciana de ONGD.