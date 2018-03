Caixa Popular lliurarà el dijous les ajudes de la campanya 'Un dia de Salari'

Caixa Popular ha organitzat una Tribuna Cooperativa per al proper dijous 22 de març a les 19 hores en el Teatre El Micalet de València, on es farà l'acte de lliurament formal de les ajudents provinents de la campanya solidària «Un dia de Salari».

En aquesta iniciativa, el grup de cooperació de Caixa Popular, integrat per un equip de persones voluntàries, dóna un dia del seu salari i l'entitat financera aporta una quantitat equivalent al total recaptat.

Amb aquesta campanya l'entitat ha fet possible el finançament de sis projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament: «Millora de l'escola infantil rural i establiment d'hort escolar de la comunitat El Chimborazo» en Jinotega-Nicaragua, presentat per ONG Ciprés; «Contribució al desenvolupament econòmic i els medis de vida de Guatemala», d'ACOEC; «L'associacionisme en l'agricultura com a motor de desenvolupament de l'economia social: Projecte de construcció d'estructures hídriques per a la recollida i aprofitament d'aigua», de la Fundació Vicente Ferrer; «Millora de la capacitat productiva i organitzacional de 15 dones productores de llet en Kenya», d'Ecosol ONGD; «Creuant a l'altre costat», de Sembrant Camins; i «Hort frutal en l'escola normal de Xalbal», en Guatemala, d'Escoles Solidàries.