Poesia i teatre per a la integració

Un professor llig un poema de Frida Kahlo davant d'una vintena d'alumnes que, després, hauran de fer una anàlisi exhaustiva del que han escoltat. No és un aula de la universitat, ni tan sols de l'institut. És un dels tallers de Casa Caridad a València, on pretenen aprofitar les possibilitats que ofereix la cultura com a ferramenta d'integració. Es més, el coordinador del Centre de Dia d'aquesta entitat a la seua seu del carrer de la Petxina, Natxo Torres, adverteix: «S'han fet reflexions en les anàlisis d'alguns poemes bastant més potents que a les que he pogut assistir a la universitat».

«Per a nosaltres el taller de poesia és prioritari perquè l'accés a la cultura com a element d'integració trenca molts arquetips», explica Torres. Aquesta aproximació a la poesia és només una de les diferents ferramentes culturals amb les quals treball Casa Caridad amb els més de 100 usuaris que atén cada any. Aquesta entitat solidària valenciana també imparteix tallers de teatre –que han inclòs una representació fins i tot a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València–, de Història de l'Art, premsa i actualitat, cuina o de manualitats –aquestos al Centre Multisocial que té Casa Caridad al barri de Benicalap–. «La cultura permet crear hàbits i relacions en un context de seguretat que fan que els usuaris tinguen més ganes de veritat d'integrar-se», detalla Torres.

El coordinador del Centre de Dia, a més, recorda que l'assistència al seu centre és voluntària per part dels usuaris, perquè la filosofia de Casa Caridad és la motivació de la pròpia persona, que «ha de ser el o la protagonista del seu procès d'integració». Per això, aquestes activitats culturals es converteixen en un element clau de fidelització de cara als usuaris, que veuen una motivació en l'aprenentage cultural. «Nosaltres posem les ferramentes, ells decideixen», infereix Torres. Segons revela, en ocasions, els usuaris han preferit anar a un museu que fer una eixida només lúdica.



Èxit de les representacions

Dins de totes aquestes activitats, hi ha una que ha aconseguit un especial èxit. Ja són cinc anys els que té el projecte del taller de teatre que ha permès que els usuarios de Casa Caridad puguen actuar davant dels alumnes de Ciències Socials de la Universitat de València. «Vam començar amb xicotetes obres per Nadal de cinc a deu minuts... i ara estan fent representacions davant de més de cent persones», explica Torres, que insisteix en la tasca integradora de la iniciativa: «Alguns fins i tot tenien fòbies socials i pogueren interpetar. És una mostra de l'impacte que té el teatre i l'art en la seua autoestima».