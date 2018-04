El Fons implica als municipis en el desenvolupament sostenible

Com pots contribuir en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l'ONU? El Fons Valencià per la Solidaritat ha iniciat una campanya que anirà per 20 localitats de la Comunitat Valenciana per implicar els municipis, i per tant els seus habitants, en la consecució d'aquestes metes que aspiren a fer del món un lloc més equitatiu l'any 2030. La seua màxima és que, com diu el refrany valencià, tota pedra fa paret. És a dir, qualsevol esforç, per xicotet que parega, és útil en aquest desafiament.

La primera parada d'aquesta iniciativa, baix el nom «In/Sostenible» i amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, va tenir lloc el passat dimecres a la Casa de la Cultura de Corbera. Allí es va presentar una campanya a la que el director general de Cooperació i Solidaritat, Federico Buyolo, va considerar un gran repte al recordar que «som la primera generació que pot acabar amb la fam al món i l'última que pot evitar la destrucció del planeta i, per a canviar el món, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030, a més d'una agenda de països, ho han de ser de la ciutadania».

Per a conscienciar sobre aquesta problemàtica, el Fons Valencià per la Solidaritat recorrerà fins 20 pobles de la Comunitat Valenciana amb la exposició «In/Sostenible», una mostra interactiva on és inestimable el compromís del visitant. El projecte compta emb l'activitat didàctica «Sóc conscient de quin consum faig»; l'activitat lúdica «Anem a buscar un tresor» amb la contacontes Elisa Matallín; i tres cursos de formació sobre cooperació al desenvolupament, la diferència entre els ODM (Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni) i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i la territorialització dels últims.

Totes aquestes activitats estaran acompanyades amb la visita de representants de la cooperativa de producció artesanal de paja toquilla Padre Rafael González, contrapart del fons a l'Equador, que explicarà com ha aconseguit un creixement integral i equitatiu de la comunitat gràcies al desenvolupament sostenible i amb consideracions d'associativitat, inclusió i responsabilitat ambiental. Tot això amb la intenció de fer partíceps als municipis valencians, i per extensió a la seua ciutadania, de la consecució de aquestos objectius.

En aquest sentit, el vicepresident del Fons Valencià per la Solidaritat, Toni Sánchez, va insistir en que «créixer no és igual que desenvolupar» i va posar com eixemple la institució que ell mateix representa, que está composada «per un centenar de municipis socis i una desena de mancomunitats», cosa que considera que és un gran esforç per estar present de manera directa en tots els territoris.



Per les tres províncies

Després d'aquesta primera visita al municipi de Corbera, que prèviament va acollir la reunió de la Junta Executiva del Fons, està previst que l'exposicio «In/Sostenible» viatge per les tres províncies de la Comunitat Valenciana amb parades a Agost, Benifaió, Benissa, Canals, Castelló de Rugat, Elx, l'Alcúdia, l'Olleria, la Llosa de Ranes, Massamagrell, Ontinyent, Orba, Parcent, Polinyà de Xúquer, Rocafort, Sant Joan d'Alacant, Vila-real, Xàtiva i Xixona.