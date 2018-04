Set equips de Caixa Popular repetixen en el desafiament de l'Oxfam Trailwalker 2018

Més de quaranta persones del col·lectiu de Caixa Popular participaran per quint any consecutiu en la Trailwalker Intermon Oxfam. Cinc equips participaran en l´edició de Girona, que se celebra este pròxim cap de setmana, i dos equips en l´edició d´Euskadi, el 19 de maig. Es tracta d´una de les marxes esportives més importants contra la pobresa. Davall el lema «100 km, una causa», els participants d´ambdós proves recorreran a peu 100 km en un màxim de 32 hores. En concret seran els trams d´Olot-Sant Feliu de Guíxols per la Via Verda de Girona i els Montes de Vitòria i l´embassament d´Ullibarri-Gamboa.

Organitzat per Oxfam-Intermon, es tracta d´un dels majors desafiaments esportius del món per a lluitar contra la pobresa i la fam. Ja que gràcies als donatius dels equips, l´ONG obté una important recaptació, que es destina als més de 400 projectes de cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització, que desenrotlla en 50 països.

Els set equips de Caixa Popular estan compostos per quatre marxadors i dos persones amb vehicle que els prestaran el seu suport durant el recorregut. Anualment, Caixa Popular recolza esta iniciativa pel compromís que manté en coherència amb els seus valors de solidaritat, cooperació i compromís amb l´esport.