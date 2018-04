«El somriure d'Amín ens portà al podi de la Maroc Challenge»

Vicent Ros i Gaspar Ruiz ho han tornat a fer. Han corregut el seu tercer raid Maroc Challenge i han tornat a fer podi. En el món del motor esta prova per a aficionats és coneguda com el Dakar amateur, però té un component solidari que la fa única. Els participants rivalitzen en mecànica, orientació, destresa, conducció, resistència i velocitat, però també en humanitat.

Els participants busquen competir alhora que portar ajudes a un poble tan acollidor com el que es troba en l´interior sud del Marroc. Les seues gents austeres i acollidores els van fer veure amb el seu minimalisme de supervivència que a Europa nadem en una absurda abundància insolidària amb qui no té allò més bàsic.

Així ho van veure en la mirada d´Amín, un xiquet amb paràlisi cerebral de 8 anys, que amb totes les dificultats imaginables no tenia un carro ortopèdic bàsic amb ortesis adequades i ajudes tècniques que són habituals en les cases de les persones amb discapacitat física en qualsevol país d´Europa.

Quan Amín va tornar a veure les cares de Vicent i Gaspar carregats de caixes per a ell, es desfeia d´alegria. Vicent i Gaspar mai oblidaran eixa recepció; va ser el primer dia de competició i eixa energia vital els va portar a aconseguir el tercer lloc de la general en l´última etapa del raid. Ros comenta que l´any que ve prometen tornar amb forces per a reunir una càrrega enorme en ajudes que començaran a gestionar amb associacions i centres escolars valencians. Per a Vicent i Gaspar, el benestar d´Amín s´ha convertit en quelcom personal i ja s´estan assessorant per a ajustar al màxim les ajudes tècniques a les necessitats funcionals del xiquet.

La Maroc Challenge és un raid peculiar, un esdeveniment esportiu extraordinari, que unix aventura, competició i solidaritat. És una prova internacional amateur que va nàixer en 2011 i que gaudix de gran popularitat en el món del motor. Així la van conéixer i d´ella es van enamorar Gaspar Ruiz i Vicent Ros, dos amants de les quatre rodes que entre els dos sumen més de 40 anys participant en proves i expedicions.