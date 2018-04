«La joventut a Bolívia es molt lluitadora i té clars els seus drets»

El passat divendres 13 d´abril, la treballadora social de Sueca Laura Pons va presentar al Casal Jove del seu poble l´experiència com a voluntària del Fons Valencià per la Solidaritat a dos pobles de la Guayara i quatre de la Chiquitania a Bolívia durant els mesos d´octubre fins a decembre. Pons ha estat una de les participants en la darrera edició d´Experts Municipals Voluntaris, el programa de cooperació tècnica i transferència de coneixements del Fons que en breu convocarà la setena edició.

En el cas de la voluntària suecana, va treballar conjuntament amb Proceso Servicios Educativos, la contrapart local, per crear una dinàmica d´activitats per a joves per tal de prevenir problemàtiques freqüents com ara embarassos precoços des dels 12 anys, alcoholisme, drogoaddicció o maltractament.

«És molt important mantindre´ls entretinguts per tal d´evitar que caiguen en problemes com aquestos. Els temps d´oci són molt importants per a que el seu futur vaja per un costat o per un altre», reconèix la voluntària que explica que «en el temps lliure no hi ha moltes coses a fer i calia aportar les ferramentes perquè ells mateix es programen una sèrie d´activitats esportives, xarrades informatives amb professionals sanitaris o psicòlegs de la zona, o de promoció de la seua cultura i història mitjançant la gastronomia, la música o el ball perquè no es perden i, alhora, ocupen part del seu temps sense caure en les problemàtiques existents».

No obstant això, Pons assegura haber trobat en la joventut de Bolívia un col·lectiu molt lluitador que té clars els seus drets i els defén amb força. «Res a veure amb ací, on sembla que ho tenim tot fet; ells lluiten pel que volen, pel seu present i futur», confessa.

La voluntària, sobre tot, destaca la colaboració d´un dels sis grups de jòvens que va tractar. Els que tenien entre 18 i 27 anys. «Les dones d´aquest grup eren ja casi totes mares i es notaven les seues ganes de lluitar pels drets del seu poble, més que per sí mateixes, perquè les jóvens que vénen després d'elles no pateixen el mateix», explica Pons.

I es que la voluntària explicà que quan va arribar als pobles de Bolívia va sentir la desprotecció i la desigualtat de les dones que resideixen. «Jo arribava amb il·lusió i ganes d'ajudar, però els hòmens del voltant únicament em veien com un tros de carn. Va ser humillant», lamentà Pons.

A l´acte del passat divendres, a més, la voluntària va presentar una exposició de les 14 fotografíes que va fer durante la seua estada i que romandrà al Casal Jove fins al 27 d´abril perque tothom puga ver Bolívia amb els seus ulls.