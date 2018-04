Naix Cuinaterra, una oferta social i sostenible per al pròxim curs escolar

Cuinaterra és una empresa de restauració col·lectiva sostenible que naix de l'aliança de dos projectes ja existents: Cuinatur Activa i Novaterra Catering Sostenible. Esta nova empresa social va ser presentada el passat 12 d´abril a València, en el transcurs de la Jornada Estatal per una Alimentació Sostenible i Saludable, organitzada per la Mensa Cívica, Aliança Europea per a una restauració col·lectiva sostenible. Ambdós són empreses valencianes, amb dilatada experiència en restauració, pioneres en l'alimentació saludable i sostenible i en el desenrotllament d'un model empresarial d'acord amb l'Economia del Bé Comú, model en què estos dos projectes han trobat un nexe d'unió i una filosofia de valors corporatius comuns.

Cuinatur aporta l´experiència en la gestió dels menjadors escolars des de 2004, amb 28 centres en l'actualitat en què diàriament mengen el seu menú 5.000 xiquets i xiquetes atesos per una plantilla de més de 300 persones amb una alta motivació i dedicació pel seu treball. Tot això amb una aposta pels productes frescos, de temporada i sempre que és possible, de producció ecològica, comerç just i local, que respecta la tradició, minimitzant l´impacte mediambiental.

Novaterra Catering Sostenible aporta la innovació social, com a empresa social de catering d´esdeveniments durant més d'un lustre, amb una xifra superior a 500 esdeveniments anuals, que suposa un pont per a desenes de persones a l'any cap a la inclusió social i laboral. Una empresa avalada per l'experiència de més de 25 anys de la Fundació Novaterra, en els que més de 3.500 persones s´han beneficiat dels seus itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral.

Uns valors que es cuinaran a foc lent en els menjadors escolars que opten per esta aliança per al pròxim curs escolar, per a ser degustats pels i les comensals de cada plat, cada dia, en els que aprendran, a través del menjar, que un altre món no sols és possible sinó que, ara mateix, s´està construint a través de xicotets gestos com estos, que canviaran la Terra.