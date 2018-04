Algemesí Solidari presenta «Històries de Baasneere» al CM Rector Peset

La sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset de València inaugurarà el pròxim dimecres a les 19 hores l'exposició «Històries de Baasneere. Històries del país de les persones íntegres», on es relata el resultat de les experiències i històries trobades a aquest xicotet poble del nord de Burkina Faso pels integrants de l'ONG Algemesí Solidari. Immediatament després, a les 19.30 hores, hi haurà una xarrada-col·loqui on es presentaran els projectes de cooperació internacional que es fan allí.

A Baasneere, el poblat que dona nom a l'exposició, va iniciar Algemesí Solidari al 2010 els contactes per construir una escola de secundària. L'artista Xavi Ferragut ha combinat la pintura i el text breu per a oferir al públic valencià les experiències viscudes a aquest país africà, que tractaran de fer veure al públic que hi ha persones e històries molt diferents i tant humanes com les nostres.