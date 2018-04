Prostituir-se per a poder menjar, el drama de les xiquetes a Sierra Leona

Aminata és només una adolescent, però cada dia es pinta i s'arregla com pot per a fer la nit. És a dir, per a prostituir-se. Aminata es tan sols un exemple de la situació per la que passen a dia de hui milers de xiquetes que varen quedar òrfenes o viuen a la pobresa a Sierra Leona, després de la cruenta guerra civil que va assolar el país entre 1991 i 2002 i la recent epidèmia d'èbola patida entre 2014 i 2016. Aminata, com la resta de xiquetes, es prostitueixen per a poder menjar, i açò ho ha posat de relleu Misiones Salesianas al documental Love, dirigit per Raúl de la Fuente, que va ser presentat el passat dijous al col·legi Salesianos San Juan Bosco de València.

De la mateixa manera que Aminata, segons denuncia Misiones Salesianas, més de 150 milions de xiquetes i de 73 milions de xiquets s'han de prostituir al món per tal de sobreviure. Un drama que s'ha accentuat a Freetown, la capital de Sierra Leona, on aquesta activitat il·lícita i dolenta s'ha convertit en el dia a dia de milers de xiquetes. «Vam descobrir que hi ha un bon número de xiquetes molt joves treballant en la prostitució», explica Jorge Crisafulli, missioner salesià a Sierra Leona que encapçala el projecte Don Bosco Fambul, que tracta de donar una nova oportunitat a aquestes xiquetes fora de la prostitució.

«Són xiquetes, pensen com a xiquetes, senten com a xiquetes, obren com a xiquetes, encara que esten fent el treball d'una prostituta adulta i esten sotmeses a qualsevol tipus d'abús», recorda Crisafulli, que recorre els perillosos carrers de Freetown a la busca d'adolescents en aquesta situació. «És inhumà. No hi ha respecte per les xiquetes, les adolescents i les dones. Es respecta més a un gos que a una xiqueta», lamenta el missioner.

Aquestes xiquetes, segons elles mateixes revelen al documental, no utilitzen preservatius ni protecció alguna. Ni tan sols disposen de revisions mèdiques. Es contagien de sífilis, gonorrea, tuberculosi o sida. Però ho necessiten per poder menjar. És el seu gran argument i la vida a la que s'han acostumat. «L'única eixida per a una xiqueta que viu al carrer per traure diners per estudiar o menjar és la prostitució», confirma Crisafulli.



Una alternativa és possible

Davant això, al 2016 els salesians van iniciar el projecte Don Bosco Fambul, on tracten de buscar xiquetes por a oferir-les una alternativa a la prostitució. Per a això, proporcionen sostre, menjar, roba, assistència sanitària, ajuda mèdica i psicosocial, educació, capacitació laboral i, sobretot, un ambient familiar on es puguen sentir-se abrigallades.

Aminata, la protagonista de Love, té ara una nova vida gràcies a Don Bosco Fambul. Aminata és només una xiqueta, però igual que ella, la resta també poden tenir una altra oportunitat.