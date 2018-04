Més de 140.000 escolars es mouen per a frenar la fam provocada per les guerres

Acción contra el Hambre ha visitant estos dies un total de 348 col·legis de tota Espanya per a sensibilitzar als seus més de 143.000 alumnes sobre la fam i una de les seues principals causes: la guerra. D´esta manera, pretén crear ponts amb els 122 milions de xiquetes i xiquets amb desnutrició crònica que viuen en països en conflicte.

En xarrades adaptades a cada nivell educatiu -des d'Infantil a Batxillerat-, l'ONG els acosta la realitat de les persones refugiades i desplaçades per un conflicte armat com el que viu la població del Kurdistan iraquià, al qual Acción contra el Hambre atén oferint un refugi, aliments, aigua segura, sanejament i suport psicològic. «La idea que tenia dels refugiats i els desplaçats ha canviat molt.

No sabia que abans tingueren una casa com les quals tenim ací i que ara visquen en tendes així, com de campanya. I no m'imaginava que alguns xiquets fins i tot vulguen suïcidar-se pel que han viscut», explica després de la xarrada María Quintela, de 14 anys, estudiant del col·legi Sant Francisco Javier, a Santiago de Compostel·la, tot un exemple del canvi de visió que provoca sobre estos alumnes el projecte de Acción contra el Hambre.