Novaterra prepara la III Gala de la Gastronomia Solidària

Més de 50 empreses es donaran cita el pròxim dilluns 7 de maig a la III Gala de la Gastronomia Solidària organitzada per la Fundació Novaterra, on es buscarà el recolzament del sector gastronòmic a la inclusió social a través de la formació per a l´ocupació.

A la gala participaran més de 30 cuiners i cuineres i representants del sector, que cuinaran per als quasi 200 assistents, i altres 20 locals que han col·laborat amb la «Gastrorifa» on es sortejaran més de 18 sopars a alguns dels millors restaurants de la Comunitat Valenciana.