La Volta a Peu València Caixa Popular donarà l'euro solidari a Músics per la Salut

L´ONG Músics per la Salut serà l´entidad beneficiària de l´euro solidari que els participants en la Volta a Peu València Caixa Popular aporten en l´adquisició del seu dorsal per a l´edició del pròxim 20 de maig.

Per a esta edició, l´aposta de l´organització és donar visibilitat a Músics per la Salut com a entitat que realitza una activitat desinteressada per a persones que es troben en situació de vulnerabilitat. La seua labor se centra en humanitzar i regalar moments de felicitat i benestar a través d´actuacions de música en directe.

Amb activitat en tota Espanya i amb seu a Granada, Madrid, València, Màlaga y Saragossa, la labor de Músics per la Salut es desenvolupa principalment a través de microconcerts participatius per a pacients, acompanyants en hospitals, centres sociosanitaris o centres d´atenció a col·lectius desfavorits. La presència d´esta ONG va en creixement, amb més de 3.000 microconcerts en tot l´Estat i la participació d´un total de 1.389 músics al 2017.

Per a la Volta a Peu València Caixa Popular i la SD Correcaminos, entitat organitzadora de la prova, una causa social com la que realtza Músics per la Salut ajuda a remarcar el caràcter social i participatiu que sempre ha caracterizat la carrera més antiga de la ciutat de València. Este compromís solidari l´any passat es va transformar en una donació econòmica de 11.387 euros –destinats a Payasospital com a entitat solidària de 2017–. Enguany esperen superar-se.