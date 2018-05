El Fons busca 24 tècnics de cooperació per a Amèrica

El Fons Valencià per la Solidaritat busca 24 tècnics municipals per a cooperar a Bolívia, Guatemala, Equador o El Salvador en la setena edició d'Especialistes Municipals Voluntaris. Esta convocatòria està oberta als treballadors dels més de cent municipis i la desena de mancomunitats sòcies, com també als veïns dels municipis socis que estiguen treballant en algun ajuntament o mancomunitat que encara no siga membre de l'entitat.

El programa vol proporcionar cooperació tècnica a les entitats locals i contraparts amb les quals el Fons Valencià per la Solidaritat coopera, així com involucrar al personal tècnic dels ajuntaments en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. Durant tres o quatre setmanes, l'Especialista Municipal Voluntari assistirà tècnicament les contraparts locals per a propiciar l'intercanvi de coneixements i experiències en diferents matèries com ara cooperació internacional; desenvolupament de l'agenda 2030; implementació de polítiques públiques i drets humans; gastronomia i màrqueting; empreniment social i gènere; o gestió d'empreses socials amb enfocament de gènere, entre altres.