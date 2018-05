Maig, el mes del Comerç Just

Quasi una trentena d'ONG i universitats de la Comunitat Valenciana s'uniran enguany a la celebració del Dia Mundial del Comerç Just el proper dissabte 12 de maig, que es commemora en més de 50 països. Ho faran amb activitats de sensibilització lúdic-festives per a tota la família en ciutats com Alacant, Castelló, València, Alcoi, Oriola i Port de Sagunt, que continuaran durant bona part del mes de maig.

Baix el lema «Som Comerç Just», les entitats volen mostrar que cada vegada és més fàcil i accessible consumir productes de Comerç Just que garanteixen el respecte als drets humans i laborals, l'absència d'explotació infantil, la igualtat entre homes i dones, i la protecció del medi ambient. Gràcies a la labor de sensibilització de les ONGD de Comerç Just, la facturació d'estos productes va créixer en 2016 un 15 %, el doble de la seua taxa de creixement anual mitjà de l'última dècada- fins a situar-se en els 40,05 milions d'euros.

Les activitats –que se celebren amb el suport de la Generalitat Valenciana i els ajuntaments d'Alacant, Castelló i València, entre altres institucions– inclouran circ, màgia, tallers i activitats infantils gratuïtes; concerts en directe de grups valencians com VADEBO, Le Dancing Pepa Swing Band i Sombrero de Color; i degustacions i venda de productes de Comerç Just com a xocolates, cafès, begudes, roba, cosmètics i artesania.

«Volem celebrar que la forma en què consumim pot ser coherent amb la forma en què pensem. Si defensem els drets de les persones, si creiem que els qui produeixen el que consumim han de tenir salaris i condicions laborals dignes, i si creiem que hem de conservar el planeta per a les generacions futures, hem de començar a mirar les etiquetes del que comprem, i exigir un canvi de model», assegura Cristina Ramón, portaveu del Grup de Treball de Comerç Just de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, entitat organitzadora dels actes centrals d'aquesta celebració.

«Enfront de dades que encara ens causen esgarrifances, com el fet que 168 milions de xiquets i xiquetes a tot el món es vegen obligats a treballar o que 25 milions de persones estiguen sotmeses a treball forçós, volem traslladar el missatge que els valencians i les valencianes tenim el dret i el poder de practicar un consum sostenible i responsable que eradique aquestes xacres. Informar-se i actuar és essencial per a ser part de la ciutadania que canvia el món a millor», afig Cristina Ramón.



Consum mitjà encara escàs

Malgrat l'increment important en les xifres de venda de Comerç Just en 2016, el consum mitjà en el nostre país se situa en tan sols 0,86 euros per persona i any, enfront dels 13,70 euros de la mitjana europea, segons la Coordinadora Estatal de Comerç Just. Només consumeixen menys comerç just en la República Txeca, Letònia, Lituània i Eslovàquia.

«Fer un consum més responsable té resultats immediats en la vida de milers de persones. Per exemple, si cada valencià i cada valenciana compraren tan sols un paquet de cafè de Comerç Just al mes, contribuiríem al fet que 60.000 persones dels països empobrits visqueren amb dignitat», explica la portaveu de la Coordinadora Valenciana d'ONGD.