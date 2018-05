Cooperativisme per a promoure la igualtat de gènere a Palestina

La lluita per la igualtat de gènere ha de ser global. I per a això, no sols ha de produir-se als països occidentals, sinò també més enllà de les fronteres d'Europa i Amèrica. Amb eixa intenció, l'Assemblea de Cooperació per la Pau ha dut a terme l'última setmana a València un projecte d'intercanvi d'experiències amb onze dones cooperativistes palestines, per tal d'enfortir el seu moviment.

L'objectiu d'aquest projecte, que ha sigut finançat per la Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana i el Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants de la Universitat de València, és que aquestes dones puguen conèixer l'activitat de cooperatives i iniciatives de responsabilitat social valencianes que enfortisquen les seues capacitats econòmiques i socials. Tot amb una finalitat única: «Aconseguir l'empoderament socioeconòmic de les dones rurals palestines a través del cooperativisme», segons afirma la propia Assemblea de Cooperació per la Pau.

De fet, aquesta iniciativa d'intercanvi d'experiències forma part d'un projecte més ampli anomenat «Promoure la igualtat de gènere i l'empoderament socioeconòmic de la dona rural al Territori Ocupat Palestí», al que dona suport a les dones integrants de cinc cooperatives i tres iniciatives individuals de dones rurals a comunitats palestines.

Amb la seua ajuda, l'Assemblea de Cooperació per la Pau pretén aconseguir la creació de cinc cooperatives de dones; la dotació d'equips, subministraments i formacions –en gestió tècnica i financera, lideratge, habilitats de comunicació, treball en xarxa i bon govern, ús dels equips o màrqueting– per posar en marxa les cooperatives i que puguen desenvolupar les seus activitats; i crear un fons d'innovació per a donar suport a tres iniciatives individuals proposades per dones. Tot un treball valencià per tractar que la igualtat de gènere aplegue a tot el món.