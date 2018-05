Dos equips de Caixa Popular aniran a l'Oxfam Trailwalker Euskadi

Com van fer a l'abril cinc equips de Caixa Popular en l'edició de Girona, dos equips de l'entitat financera participaran, aquest cap de setmana vinent, en l'edició de l'Oxfam Trailwalker que l'ONG organitza a Euskadi. És una de les marxes esportives més importants contra la pobresa. Sota el lema «100 km, una causa», els participants recorreran a peu 100 kilòmetres en un màxim de 32 hores. Tots dos equips compten amb quatre marxadors i dos persones amb vehicle que els prestaran el seu suport durant el recorregut.

Organitzat per Oxfam-Intermon, es tracta d'un dels majors desafiaments esportius del món per a lluitar contra la pobresa i la fam. Gràcies als donatius dels equips l'ONG obté una important recaptació, que es destina als més de 400 projectes de cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització, que desenvolupa en 50 països.