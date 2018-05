La gastronomia valenciana es reuneix per a recaptar fons

Més de 50 empreses del sector gastronòmic van assistir el passat dilluns 7 de maig a la III Gala de la Gastronomia Solidària organitzada per la Fundació Novaterra per a recaptar fons per a la inclusió social i la formació per a la ocupació d'esta entitat valenciana.

En la gala van participar els alumnes de l'últim curs d'auxiliar de cuina, al que van assistir als millors restauradors de la ciutat. Van conèixer també el testimoni d'Àngel, antic alumne de l'escola Novaterra i extreballador de Novaterra Catering. Després de diversos intents i de formar-se i de treballar dur, ha signat un contracte indefinit en un hotel. A la fi es van recaptar quasi 6.000 euros que es convertiran en oportunitats.