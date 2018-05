Més de 15.500 xiquets valencians corren contra la desnutrició infantil

Més de 15.500 xiquets i xiquetes valencians i valencianes van participar el passat divendres a la 21.ª edició de la Carrera contra la Fam organitzada per Acción contra el Hambre, en un event al que van donar suport 1.700 col·legis de 30 països diferents per a tractar d'aconseguir fons contra la desnutrició infantil. Al voltant de 5.300 ho van fer a la província de València, 4.400 a Castelló i 5.800 a Alacant.

L'objectiu d'estos xiquets i xiquetes no va ser córrer el més ràpid que podien, sino la major quantitat de distància possible. Per què? Quan major era l'espai recorregut, major seria també l'aportació que cadascú d'ells faria als projectes contra la desnutrició infantil de l'ONG Acción contra al Hambre.