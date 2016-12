Un empresario de Picassent iba a pagar 400.000 euros a un extorsionador que resultó ser su cuñado

Un empresario de Picassent recibió durante semanas cartas con amenazas de muerte a su mujer e hijos en las que un extorsionador le exigía el pago de 400.000 euros si quería seguir viendo con vida a sus familiares. Después de que el delincuente concertara con su víctima un punto en un centro comercial de Alfafar para hacer entrega del dinero y ordenarle que lo llevara allí un repartidor de su empresa, los investigadores de la Guardia Civil destaparon que detrás de esta extorsión se encontraba prescisamente un cuñado de la víctima, quien trabaja como repartidor en su empresa e iba a ser el encargado de entregar la cantidad exigida a la supuesta banda de extorsionadores.

Agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Picassent detuvieron a este familiar, de 49 años y nacionalidad española, y a su presunto cómplice, de 53 años y exsocio del anterior, acusados de un delito de extorsión. Ambos han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número uno de Picassent.

Es repartidor en su empresa

La llamada «Operación Blackmail» comenzó el pasado mes de junio cuando un empresario, vecino de Picassent, denunció ante la Guardia Civil que estaba siendo víctima de una extorsión y que había recibido cartas amenazantes por debajo de la puerta de su domicilio en la que los extorsionadores le exigían el pago de 400.000 euros. En las misivas éstos le indicaban que conocían a todos los miembros de su familia, así como sus movimientos, y que si quería seguir viendo con vida a su mujer e hijos debía entregarles dicha cantidad.

Hasta tres cartas recibió la víctima, con informaciones muy personales que hicieron sospechar a los investigadores que se trataba de alguien de su entorno. Y no se equivocaban. En su última comunicación éstos le instaban a que un repartidor de su empresa llevara el dinero a un centro comercial de Alfafar, donde allí recibiría órdenes para que fuera a otro punto donde dejar la bolsa con los 400.000 euros. Sin embargo, cuando los agentes le informaron al repartidor, cuñado del empresario, que era mejor que no fuera él por su seguridad, los supuestos extorsionadores no se presentaron. Asimismo cortaron toda comunicación con su víctima.

Después de meses de indagaciones la Guardia Civil pudo demostrar que detrás de la extorsión se encontraba este mismo familiar, hermano de la actual pareja del empresario, y un exsocio de éste. Ambos fueron detenidos.