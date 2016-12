Asaltan y maniatan en Náquera a la familia del narco muerto en Venezuela

Tres hombres armados con pistolas, y que fingían ser guardias civiles, irrumpieron en una vivienda de Náquera el jueves por la tarde y maniataron a un matrimonio de sexagenarios y a una familiar de 57 años que también se encontraba en la casa. Los asaltantes registraron de arriba a abajo el inmueble, al parecer creyendo que podía haber droga o dinero dentro, aunque no se llevaron aparentemente nada.

Según ha podido saber Levante-EMV, las víctimas son familiares de Vicente V. C., fallecido de un disparo en la cabeza en Venezuela hace dos años y presunto miembro de la banda del narco saguntino Rafael Rubén N. C., condenado a 18 años de prisión por introducir 1.500 kilos de cocaína. «No sabemos lo que buscaban, no nos pidieron nada, nos inmovilizaron con bridas y empezaron a registrar toda la casa», explicó el tío del fallecido.

Las víctimas de este robo con violencia son los padres de un primo del supuesto narco, con el que estaba muy unido. «Se criaron juntos. Prácticamente lo he criado yo. Vicente ha estado más en mi casa que en la suya», reconocía la mujer, de 63 años, todavía nerviosa por el susto vivido un día antes.

Eran las seis y media de la tarde del jueves cuando el matrimonio, que estaba con la hermana de él, escuchó que tocaban a la puerta, la cual cuenta con sistema de videollamada. «Se identificaron como guardias civiles enseñando unas placas y nos dijeron que tenían a mi hijo detenido», recuerda la agredida.

Pronto se dieron cuenta que no se trataba de agentes de la ley. Los dos primeros, armados con pistolas, iban a cara descubierta pero un tercero portaba una especie de braga tapándole parte del rostro. Rápidamente y mostrándose en todo momento muy violentos, según el relato de las víctimas, los asaltantes maniataron a estas tres personas. «A mi hermana le pusieron un trapo en la boca porque intentó pedir ayuda», apuntó el hombre, de 64 años.

«Cuando ya nos tenían inmovilizados empezaron a registrar la casa, pero sin decirnos ni pedirnos nada», relató el agredido. «Apartaron la lavadora y buscaron por la parte de abajo», añadió éste.

Los delincuentes apenas estuvieron unos quince minutos en la vivienda. Cuando la mujer les dijo que en la casa había cámaras de seguridad, éstos huyeron inmediatamente sin llevarse botín alguno, según reconocieron las víctimas. «Nos dejaron atados y mi mujer logró coger unas tijeras de la cocina para desatarme», relataba el sexagenario, quien una vez liberado telefoneó al 112.

Al lugar acudieron rápidamente agentes de la Policía Local de Náquera y de la Guardia Civil de Bétera, así como un Soporte Vital Básico, que atendió a las dos mujeres por una crisis de ansiedad, aunque ninguna de ellas requirió ser trasladada al hospital.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para tratar de identificar a los asaltantes. Este robo se produce precisamente la semana en la que Levante-EMV advertía de la ausencia de efectivos de Policía Local en Náquera por las noches por la plaga de bajas que actualmente hay en la plantilla.