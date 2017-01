Atasco de 5 km en Valencia por un accidente en la V-30

Un accidente en la V-30, en sentido hacia el Puerto de Valencia, ha provocado retenciones esta mana que han llegado a alcanzar los 5 kilómetros en la vía, una de las que más tráfico registran durante todo el día al servir de circunvalación de la ciudad y de conexión entre el 'cap i casal' y muchos de los municipios del área metropolitana.

El siniestro, del que de momento se desconocen más datos, ha ocurrido poco antes de las 8.00 horas y ha originado atascos en algunas de las vías de salida de la ciudad, concretamente en Tres Cruces y en Archiduque Carlos, así como en la carretera de Picanya, aunque en esta ocasión de entrada a la urbe, según han detallado fuentes de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia.

A las 9.15 horas, la situación dentro del 'cap i casal' ya había regresado a la "normalidad", han agregado las mismas fuentes.

La previsión municipal era que el accidente también provocase retenciones en el puente de Picanya y la salida de Benetússer hacia Valencia. No obstante, no se ha informado de si finalmente han ocurrido o no. La situación había regresado a la normalidad antes de las diez de la mañana.