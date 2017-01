Un conductor de la EMT encuentra a un pasajero fallecido al finalizar el trayecto

Un conductor de un autobús de la EMT encontró a primera hora de la mañana de ayer muerto a uno de sus pasajeros, al parecer por causas naturales, cuando finalizó el trayecto y vio que el último de los viajeros no descendía del vehículo. El fallecido tenía 71 años y todo apunta a que la muerte se produjo como consecuencia de algún ataque cardiovascular.

El hecho fue descubierto poco antes de las ocho de la mañana de ayer cuando el autobús que cubría la línea 71 llegó al final de su recorrido, en la calle Cortes de Arenoso, en el valenciano barrio de La Luz. El conductor detuvo el coche en la última parada y esperó a que todos los pasajeros bajasen. Después de unos instantes, se dio cuenta de que el viajero que se sentaba justo detrás de su asiento no se había movido.

En apariencia, parecía haberse dormido, ya que tenía su cabeza reposada en el cristal de la ventana. El conductor le habló varias veces y no obtuvo respuesta. Cuando le tocó el brazo creyendo que ese gesto le despertaría, tampoco, de modo que empezó a pensar que le sucedía algo. Fue en ese instante cuando comprobó que no tenía pulso y llamó al 112.

La Policía Nacional y la Local se desplazaron de inmediato al lugar y comprobaron que el pasajero estaba muerto, de modo que alertaron a la comisión judicial para iniciar los trámites de levantamiento del cuerpo.

Al parecer, el hombre había corrido para coger el autobús, al que se había subido casi una hora antes, sobre las siete y diez, cerca de su casa, en la avenida de Blasco Ibáñez. Nadie se percató en ningún momento de que sufriese alguna indisposición, por lo que se desconoce en qué momento de los 50 minutos de viaje le sobrevino la muerte.