Ordenan la búsqueda de un acusado de abusos y malos tratos a su hijastra

Un hombre acusado de abusos sexuales a la hija de siete años de su compañera sentimental y de maltratar a ésta y a su hermana, de nueve, se enfrenta a una petición de pena de doce años de prisión. El juicio por estos hechos, ocurridos en septiembre de 2012 en un municipio de l'Horta, estaba previsto que se celebrara ayer en la Audiencia Provincial de Valencia pero la vista oral tuvo que suspenderse al no presentarse el presunto pederasta.

Para asegurarse de que el procesado no eluda la acción de la Justicia se ha dictado una orden de búsqueda y detención contra él para llevarlo ante el juez, donde deberá responder por las graves acusaciones que se le imputan. Según el testimonio de las menores, calificado como creíble por los médicos forenses, la pareja de su madre obligó a la pequeña de ellas a meterse en la bañera con él y la forzó para que le masturbara. «Que le moviese la mano de arriba a abajo para ayudarle a limpiarse», según las palabras de la menor.

Asimismo también está acusado de dos delitos de maltrato familiar por propinarle un puñetazo a una de las niñas, que le causó la caída de un diente de leche, y otras agresiones en las que la menor sufrió golpes contra el mobiliario por empujones de éste. De igual modo, a la hermana mayor, de nueve años, también le agredió en otras ocasiones.

En una de ellas, ocurrida en septiembre de 2012, el acusado se enfadó porque la hija de su pareja había puesto un cartel en la puerta de su habitación en el que le prohibía entrar. Según el relato de la menor, el hombre hizo una bola con el papel y se la metió en la boca, a la vez que la golpeaba y amenazaba: «Te vas a tragar la silla». Fue finalmente el padre de las niñas el que interpuso la denuncia cuando se enteró de lo ocurrido.

Por su parte, la madre de las menores argumentó que nada más descubrir lo que había pasado en la bañera con su hija pequeña lo tiró de casa, pero que no lo denunció para no causar más daño a sus hijas. El acusado, quien no acudió al juicio ayer, ha negado durante la fase de instrucción todas las acusaciones, incluso el hecho de haber convivido con la madre de las víctimas.