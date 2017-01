Las autopsias revelan que la pareja alicantina y su hija murió asfixiada por la ropa

Asfixiados por más de una tonelada de ropa que les cayó encima mientras dormían. Así murieron el pasado sábado el matrimonio y su hija de doce años cuyos cuerpos fueron rescatados de entre cientos de kilos de ropa, según se desprende de las autopsias realizadas ayer en el Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Desde un principio los investigadores barajaban esta hipótesis y el examen forense confirmó ayer que tanto la pareja como su hija se asfixiaron al no poder respirar por culpa de más de una tonelada de ropa que almacenaban en su habitación y se les cayó encima, sin que se sepa el motivo exacto que desencadenó el trágico accidente.

La joven de 18 años superviviente de la tragedia que se llevó por delante el sábado la vida de sus padres y de su hermana de doce años al caerles encima una gran cantidad de bolsas y cajas con ropa en un domicilio de la avenida de Alcoi no ha solicitado hasta el momento la ayuda del área de Acción Social de Alicante y ha optado por irse a residir con un familiar. En concreto se trata de un tío de la joven, según explicaron ayer fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento indicaron que, hasta el momento, ni la superviviente de la tragedia, puesto que en el momento de los hechos dormía en otra habitación, ni ningún otro pariente han reclamado ayuda para repatriar los cuerpos de sus padres, de origen magrebí, ni de su hermana pequeña, que como ella, tenía la nacionalidad española, apuntaron las mismas fuentes. «Acción Social no tiene constancia de si los va a enterrar aquí o los va a repatriar», trámite que no obstante advierten desde el Ayuntamiento que deberá realizarse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español y del marroquí.

En caso de querer enterrarlos en Alicante, desde Acción Social recordaron que el Ayuntamiento dispone de una partida presupuestaria para que puedan recibir sepultura en el cementerio municipal si fuese necesario. La joven superviviente nació en julio de 1998 y, según fuentes municipales, sus parientes más cercanos habrían contactado con un abogado para todos estos trámites.

A la Policía Local no le consta ninguna denuncia relativa a casas que en Alicante se estén utilizando como almacenes de ropa «ni tampoco existía en este caso. No había ninguna denuncia previa» por acumulación de enseres en el domicilio de la avenida de Alcoi, informaron desde la Concejalía de Seguridad. Sí entran, en cambio, tanto en la Policía Local como en la Concejalía de Sanidad, quejas por Diógenes, de personas que acumulan basura en casa, pero desde todos los departamentos municipales coincidieron en destacar que este caso no tiene nada que ver con ese comportamiento.

Las víctimas: Vivían de lo que ganaba vendiendo coches

La familia fallecida era española de origen marroquí, y según los vecinos era muy devota del Islam, practicaba el ramadán y era «muy buena gente, educados, atentos, muy normal... No habían dado ningún problema nunca», según relató Josefa, que vive puerta con puerta con la familia fallecida. Al hombre, de 50 años, recientemente le habían diagnosticado un problema cardíaco, y trabajaba junto con un familiar en la venta de coches. La mujer, Fani, de 49 años, era ama de casa.