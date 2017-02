Los nietos de la viuda de Sala le enviaron el mismo mensaje: "No quiero verte más"

Los nietos de la viuda de Sala le enviaron el mismo mensaje: "No quiero verte más"

«Mi madre me ha dicho que la queréis tirar del consejo de administración de la empresa; estás haciendo daño a mi madre y yo la quiero mucho. No quiero verte más». Éste fue uno de los diez mensajes que María Carmen Martínez recibió de sus nietos en su Whatsapp los días 29 de junio y 19 de septiembre del año pasado. La Policía los halló en el teléfono de la víctima al inicio de la investigación durante el examen del terminal. Unos mensajes que reflejaban la mala situación de la familia por las tensiones por el control del grupo empresarial.

El texto de los mensajes es prácticamente idéntico y fueron mandados por los hijos de las tres hermanas perjudicadas por los cambios en el consejo. Tan sólo una de las nietas hacía unas pocas modificaciones en el mensaje, para acabar diciendo lo mismo: «Hola abu, yo he preferido mantenerme neutral hasta ahora pero mi madre me ha dicho que la queréis tirar del consejo de administración de la empresa y como una madre está por encima de todo, al menos hasta que se solucionen las cosas, q al parecer eso ya es muy difícil, no nos veremos más».

La propia Mari Carmen envió un mensaje a una de sus hijas diciendo que «hasta que no se calmen vuestros ánimos no va a haber comida en casa» el 19 de septiembre. Éste figuraba como enviado pero no como leído. Mensajes como éstos hicieron que las líneas de investigación de la Policía se centraran en el móvil familiar.