"Estoy convencida que mi hijo y Katia murieron en un terrible accidente"

«La Policía me ha llamado y me ha dicho que están casi convencidos de que es él, aunque hasta que no se le practique la prueba de ADN no se podrá saber con certeza. Ahora sólo espero que nos den una respuesta lo más rápido posible». Quien habla es María Jesús, la madre de Marcos Pérez de la Torre, desaparecido junto con su novia, la brasileña Katia Ferreiras Santos, entre el 17 y el 18 de noviembre en Cala Llonga, cerca de Santa Eulària des Riu (Ibiza), a quien podría pertenecer el cuerpo sin vida hallado el pasado domingo en la playa del Dosel, en Cullera, tal como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV. La mujer está convencida de que ambos fallecieron «en un terrible accidente».

Los forenses comenzaron ayer la autopsia y ya han tomado muestras biológicas para aislar el perfil genético y cotejarlo con el obtenido de la madre, a quien citaron en la comisaría de Móstoles «a finales de año, poco antes de Nochevieja» para tomarle una muestra –el ADN materno es el más fiable para establecer la identidad de una persona de manera absolutamente fiable–. Si el caso es catalogado como «preferente», la identificación podría conocerse en apenas unos días. De hecho, el laboratorio puede extraer la secuencia genética de una muestra en apenas 48 horas si se paraliza el resto de casos y se le da prioridad absoluta a éste, aunque rara vez se produce ese hecho.

¿Muerte accidental?

Marcos y su novia llevaban poco tiempo, pero la relación era muy intensa y ambos habían hablado con sus respectivos allegados de sus planes de boda para esta primavera. De hecho, pensaban viajar en Navidad a Brasil, país natal de Katia, y pasar antes, sobre el 12 de diciembre, por Madrid para que Marcos presentase a la chica a su familia. Pero nunca llegaron.

Entre el 17 y el 18 de noviembre fueron con el coche de Marcos –era de su madre, pero se lo había prestado– a Cala Llonga, Allí desaparecieron sin dejar rastro. El vehículo, desguazado por ladrones, fue localizado días después por la Policía Nacional.

De ellos no se supo más hasta que el pasado 18 de noviembre fue encontrado el cadáver de Katia en la playa del Pollo, en Cullera. La reconstrucción de las huellas dactilares permitió identificarla sólo cuatro días después. Uno de los investigadores llamó entonces a la madre de Marcos. «Me dijeron que era Katia, la novia de mi hijo y ya empezamos a pensar lo peor», afirma. De hecho, confiesa que «desde entonces, llevamos esperando la llamada que se ha producido hoy [por ayer]; estos tres meses estábamos temiéndonos la noticia de su muerte».

Ahora, transcurrido este tiempo y tras haber sido informada por los investigadores, María Jesús de la Torre se muestra «convencida de que los dos murieron como consecuencia de un terrible accidente». De hecho, la policía cree que Katia cayó al agua accidentalmente y que él falleció al lanzarse tras ella para salvarla, aunque hasta que no concluyan las autopsias, sólo es la tesis más probable para explicar sus muertes.