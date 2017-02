La única huella útil descarta que el cadáver de Cullera sea de Marcos

Un pequeño fragmento de piel sobre el pulgar derecho, el único en realidad que conservaba en sus extremidades el cadáver hallado el domingo pasado en la playa del Dosel, en Cullera, ha permitido descartar que se trate de Marcos Pérez de la Torre, el madrileño de 36 años desaparecido en noviembre en Ibiza junto con su novia. La chica, Katia Ferreiras Santos –brasileña de 34 años–, fue encontrada muerta el 18 de diciembre un kilómetro y medio más al norte que este segundo cadáver, lo que había reforzado la sospecha inicial de que se tratase de los restos de Marcos.

Esa identificación negativa deja el caso de los novios como estaba, pero complica la labor de la Guardia Civil, que ahora tiene que ponerle nombre y apellidos a este segundo cuerpo, cuya identidad es aún un misterio.

Especialistas en criminalística del laboratorio de la Comandancia de València consiguieron aislar el lunes un pequeño fragmento de epidermis del pulgar derecho que no contenía la huella dactilar completa, pero sí una característica fundamental que no coincide con las huellas de Marcos, lo que supuso descartar inmediatamente que se tratase de él, evitando así tener que esperar al resultado de la prueba de ADN. Sin embargo, esa evidencia se procesará igualmente para obtener el perfil genético, la única manera de identificarle, puesto que la impronta no estaba completa.

La chica de la camiseta de Ibiza

En el caso de Katia, el laboratorio de la Guardia Civil de València obtuvo la identificación en un tiempo récord ya que los agentes contaban con elementos previos que sugerían que se trataba de ella.

A partir de la medición del cadáver realizada durante la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València, se supo que medía 1,64. Además, conservaba algo de ropa, entre otras prendas, una camiseta con la leyenda «Ibiza Beach». Al cotejar las denuncias de desaparición de toda España, como marca el protocolo de identificación de cadáveres, encontraron la de Katia, presentada por un amigo suyo ante la Guardia Civil de Sant Antoni el 8 de diciembre, diez días antes del hallazgo.

La coincidencia de datos llevó a los investigadores a buscar la ficha policial de Katia –había sido detenida tres veces el verano pasado por la Policía Nacional por alteración del orden público en Ibiza, tal como adelantó en exclusivas Levante-EMV–. También en ese caso, los especialistas en huellas de la Guardia Civil de València lograron aislar una impronta, esta vez completa, del dedo índice, por lo que, al contar con la ficha policial de Ibiza, consiguieron establecer en poco tiempo que la fallecida hallada en Cullera era Katia, según el informe enviado al juzgado.