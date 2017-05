"He podido salvarme del choque porque me he tirado al arcén"

Solamente uno de los seis ciclistas que fueron atropellados en la carretera N-332 consiguió esquivar al coche



Aún aturdido por lo ocurrido, atendió a Levante-EMV y explicó que «todo fue muy rápido. Habíamos salido los seis a la carretera como hacemos muchos domingos e íbamos tranquilos por una gran recta. De repente, un coche que iba a considerable velocidad nos arrolló de forma repentina. Casi no tuvimos tiempo de reaccionar».





«Fue por centímetros»



Escortell fue el único del grupo que no tuvo que ser desplazado a un centro sanitario: «Me salvé porque pude tirarme el arcén. Todo fue rapidísimo. A mí el coche me pasó muy cerca, fue por centímetros. Sólo tengo unos rasguños. Aún estoy en shock».



Consultado por si las características de la vía podrían haber sido parte del problema, el ciclista comentó que «es una carretera amplia, estábamos en una recta, por eso no consigo comprender lo ocurrido. La visibilidad era buena, algo tiene que haber pasado...».