El ciclista profesional del Caja Rural Antonio Molina, natural de Xàbia, ha expresado en las redes sociales su dolor por la muerte de los dos deportistas de su pueblo arrollados por un coche en Oliva. "Estoy totalmente desencajado", ha indicado Molina, amigo de Eduardo Monfort, uno de los fallecidos. "Me han quitado un trozo de mí de la peor forma posible; Edu era un amigo, una persona que siempre estaba ahí... En los momentos más duros en carrera sus gritos me hacían dar lo mejor de mí", ha afirmado el ciclista profesional, que también ha lamentado la muerte de Luis Alberto Contreras, quien "dedicó toda su vida al ciclismo" y "que salía un domingo cualquiera a disfrutar de este deporte que amamos tanto".

Molina ha deseado la pronta recuperación de los tres heridos graves, José Antonio Albi, Scott Gordon y Andrés Contreras, que es hijo de uno de los fallecidos. "Toda Xàbia os está esperando unida. ¡Mucha fuerza!", les ha deseado.