Eduardo Monfort Gasent, socorrista de Cruz Roja y deportista

Eduardo Monfort Gasent era «todo corazón». Lo dicen sus colegas de bicicleta y del club de atletismo Llebeig, sus amigos de la comisión de fiestas de Loreto y de la filà Berberiscos y sus compañeros en la Cruz Roja. A sus 28 años, su activismo social, su compromiso y su pasión por la bicicleta admiraban a todos. «Para mí era como un hermano», afirmó ayer Víctor Froilán, su socio inseparable en las grupetas ciclistas.

«El domingo había quedado con ellos. Pero es la primera vez en mi vida que me duermo. Hablé con Edu y me dijo que iban hacia Oliva y que los alcanzaría». Víctor se encontró por el camino con otro ciclista de Xàbia y cambió la ruta. Otros dos compañeros de los seis arrollados por el coche se dieron la vuelta 20 minutos antes.

Víctor compartió con Edu pruebas por parejas de triatlón. «Siempre íbamos juntos. Y si él no corría, me acompañaba». «Era un enamorado de la bicicleta».

Eduardo Monfort se incorporó en 2008 a la Cruz Roja como voluntario y en el servicio de vigilancia de playas. Empezó como socorrista y ahora era ya responsable de puesto. «Siempre estaba dispuesto a ayudar. Era muy comprometido. Cuando ocurría alguna emergencia, era de los primeros voluntarios. También le apasionaba el mar», recordó la coordinadora de la Cruz Roja de Xàbia, Maica Aranda.

Eduardo prestó su imagen para la campaña de Cruz Roja «tú eliges» que conciencia, precisamente, sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Reivindicaba también activamente que los conductores respetaran el metro y medio de distancia al adelantar a los ciclistas.