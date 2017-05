La conductora de Gandia envía «condolencias» a las familias

Mavi S. V. la mujer de 28 años de Gandia que el domingo arrolló al pelotón ciclista de Xàbia, causando la muerte a dos personas e hiriendo a otras tres que siguen luchando por sus vidas en el hospital, «no recuerda nada» de lo sucedido. Así lo reveló ayer el abogado de la chica, Rubén Rueda, tras haberla atendido durante la comparecencia judicial del pasado lunes, cuando fue enviada a prisión por dos homicidios por imprudencia, entre otros delitos.

El letrado señala que, después del golpe y de pasar arrestada la noche del domingo al lunes, Mavi no ha conseguido reponerse del tremendo impacto que eso le causó y que no sabe qué es lo que pudo ocurrir en esa tragedia.

Por otra parte, el abogado también transmitió ayer un comunicado de la familia en el que, apesadumbrados por todo lo ocurrido, se dirigen a las familias de los dos ciclistas fallecidos y a los heridos que siguen recuperándose en el hospital. En esa breve nota, la familia de Mavi traslada «nuestro más sentido pésame y condolencias a la familia de los afectados, esperando una pronta recuperación de los ciclistas que resultaron heridos». Ese comunicado, según señalan, también se difunde en nombre de la chica encarcelada.



Sin carné

Tal como publicó ayer este diario, Mavi fue sorprendida por la policía con cocaína para su consumo, y en 2014 se le retiró ocho meses el carné de conducir tras ser detenida por conducir con una tasa de alcoholemia superior a 0,6. Tras ese tiempo, debería haberse sometido a un curso de sensibilización para poder recuperar el carné, pero no lo hizo, por lo que el día del accidente conducía sin permiso. De hecho, de haber sido detectada por la Guardia Civil al volante, habría sido sancionada -en su caso no cabía la detención- y su vehículo habría sido inmovilizado.

La mujer trabaja habitualmente en una heladería de Ondara y también en festivales musicales en verano. Quienes la conocen, afirman que su vida dio un giro de 180 grados hace 5 años, tras conocer a un joven con quien, dijo a sus amigos, llegó a sentirse maltratada. Una relación que la introdujo en el mundo de la noche y de las drogas. Finalmente, logró romper con ese novio, pero ya no volvió a ser la de antes. Aún así, un amigo suyo, en relación con el arrollamiento mortal de los ciclistas cuando conducía bebida y drogada, afirma: «Estoy seguro de que, si pudiera, daría marcha atrás al rejoj para evitarlo».