Un hombre mata a tiros a sus padres en Paterna

Un hombre de 35 años ha sido detenido en Paterna por matar presuntamente a sus padres disparándoles con una escopeta de caza, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos han ocurrido hacia las 2.40 de la madrugada en una vivienda del Pasaje Marroca de Paterna, cuando un vecino ha alertado al teléfono de Emergencias 112 de que había oído siete detonaciones, golpes y gritos, según han explicado fuentes municipales.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, que al llegar se han encontrado en la calle con varios vecinos que también habían oído los disparos y los gritos. Dado que el sospechoso se negaba a abrir la puerta, los agentes tuvieron que acceder a través del domicilio de un vecino, concretamente a través de una ventana.

Según el relato de una vecina, Juli, estaba acostada cuando oyó lo que pensaba que eran "petardos". "Como hay juventud abajo por las noches, pensábamos que era eso", ha descrito, y ha añadido que su hija se asomó al balcón y vio "luces, SAMU, Policía y me dijo: "Pasa algo en el patio". En ese momento, supo lo ocurrido.

La mujer ha explicado que no tenían relación con el chico porque "a la mayoría no nos caía bien, hacía mucho daño y sabíamos que era él". "Era más o menos conflictivo", ha resumido, aunque ha descrito a los padres como "gente encantadora" que no tenían "nada que ver con el hijo".

"He pasado miedo, porque tengo dos hijos y lo mismo que ha hecho eso por dentro (de la casa), podía haber salido por fuera y haber hecho como en una feria: a todo lo que se mueve, disparo", ha dicho, para reconocer que tenía "miedo" tanto por ella como sus hijos. "Se le iba la cabeza y hacía cosas que no eran muy normales, y ya está", ha concluido.

Otra de las vecinas, Rosa, ha indicado que oyó un ruido aunque no pensaba que pudieran ser disparos. "Se veía venir. Hace siete años se incendió la casa y creemos que fue él. Hace un mes, otra vez", ha dicho, para asegurar que el hombre "no estaba bien" y la madre estaba "harta de pedir ayuda".

En esta línea, ha comentado que el padre es cazador por lo que debería haber tenido el arma "más escondida". "La madre me comentaba que estaba muy, muy, muy cansada de ir a los sitios y decir que su hijo no estaba capacitado para estar con ellos", ha señalado, para añadir que la mujer estaba "muy mal". De hecho, ha apuntado que cerraban la casa por las noches para que no saliera, "pero se ha escapado alguna vez". "Se veía venir, no me viene de sorpresa", asegura.

Otra vecina que presenció lo ocurrido, Ramona, ha explicado que oyó "mucho jaleo", vio "mucha Policía" y que el chico "decía que sus padres estaban muertos y que no podía abrir que no tenía la llave". "Saltaron por la casa de al lado y lo sacaron a él", ha dicho, para asegurar que los vecinos dicen que se oyeron "siete tiros".

Los investigadores tratan de averiguar si el presunto parricida sufre algún tipo de enfermedad mental. El hombre ha sido detenido por la Policía Nacional y se ha hecho cargo de la investigación el Grupo de Homicidios de la Brigada provincial de la Policía Judicial , mientras que las actuaciones judiciales las lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna.