"Me he cargado a mis padres por no darme dinero para mis porros"

El ruido ensordecedor de cuatro detonaciones rompió la tranquilidad de los vecinos del Pasaje Marroca de Paterna minutos antes de las dos y media de la madrugada de ayer. Acto seguido los desgarradores gritos de auxilio de Carmen, una mujer de 72 años, y después de dos nuevos disparos, el silencio más absoluto. «Escuché los tiros y a Carmen que estaba llorando y gritaba ´¡Socorro!, ¡David, no!´, y después otros dos tiros y dejé de oírla al otro lado de la puerta», relata Arancha, una de las testigos que telefoneó a la policía alertando de lo ocurrido.

David G. B., de 36 años, acabó con la vida de sus dos progenitores, de 72 y 73 años, con la escopeta de caza de su padre. Primero le descerrajó presuntamente cuatro disparos a Daniel G., quien se encontraba en ese momento en su habitación, aunque las fuentes consultadas aseguran que el presunto parricida no lo sorprendió durmiendo, y que el padre estaba ya levantado de la cama cuando su hijo efectuó los disparos. De hecho, presentaba impactos en el brazo al tratar de protegerse, aunque los perdigones, disparados a poca distancia, le alcanzaron el tórax en cuatro puntos afectándole órganos vitales. Posteriormente, y después de que la madre corriera por el pasillo implorando clemencia, el presunto doble homicida disparó contra ella. Uno de los impactos le arrancó parte del brazo pero el otro, en el pecho, fue mortal de necesidad.

Después de acabar con la vida de ambos, y sin posibilidad alguna de huir de la vivienda, ya que sus padres le escondían las llaves por la noche para que no pudiera salir de la casa debido a sus conocidos problemas mentales, el autor del doble crimen guardó el arma en su correspondiente funda, la colocó en su lugar habitual detrás de una cortina, y se sentó en la cama mientras se fumaba tranquilamente un cigarrillo.

Los primeros agentes de la Policía Local de Paterna y de la Policía Nacional que llegaron al domicilio, situado en el bloque F del Pasaje Marroca de Paterna, realmente ni siquiera sabían a qué se enfrentaban, ya que una de las primeras llamadas al teléfono de Emergencias 112 hablaba de detonaciones, golpes y gritos, sin especificar nada de un posible parricidio. «Salí de casa pensando que era un trompazo de coche», apuntaba una vecina.

Los agentes trataron de abrir la puerta pero desde el interior estaba cerrada y el sospechoso se negaba a abrir la misma, alegando no tener las llaves. Finalmente los policías tuvieron que acceder a través de la terraza de un vecino por la parte trasera. El autor no negó en ningún momento su crimen. Cuando le preguntaron por sus padres, respondió: «Ahí están muertos, le he metido cinco tiros a cada uno». Sobre los motivos que le llevaron a cometer tan grave hecho, el presunto parricida explicó a los agentes que lo detuvieron: «Me he cargado a mis padres por no darme dinero y no dejarme salir a comprar mis porros».

Esa fue la argumentación que dio el detenido, que padece una discapacidad mental del 66 por ciento y que, según las fuentes consultadas, estaba bajo medicación por un trastorno psiquiátrico. A ello se suma que David G. es consumidor habitual de drogas, circunstancia que podría haber agravado su patología.

Serán los médicos forenses expertos en psiquiatría los que determinen el grado de imputabilidad del arrestado, quien fue trasladado a dependencias policiales después de que los bomberos derribaran la puerta principal para que los agentes pudieran salir con el detenido.

El Juzgado de Instrucción número seis de Paterna procedió al levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de València, donde se les está realizando la autopsia.



Amenazas de muerte

El arrestado había protagonizado varios incidentes en el vecindario y tenía discusiones frecuentes con su madre. Hace unos días algunos vecinos aseguran que le escucharon cómo amenazaba con matar a sus padres con una escopeta. Además de dos incendios en su casa, que nunca se le pudieron atribuir a él. El último de hecho consta que fue fortuito. Los vecinos relataron que acosaba a las chicas, diciéndoles que se iba a casar con ellas o rayaba la puerta de los coches. Incluso llegó a romper el retrovisor de un coche patrulla de la Policía Nacional

El Ayuntamiento de Paterna realizó una concentración a las 12.00 horas de ayer frente al edificio consistorial para condenar lo ocurrido. Asimismo decretó un día de luto y se aplazaron todos los actos programados para ayer, entre ellos la celebración del día de la Policía Local de Paterna, «en señal de duelo y respeto».



Modepran se hace cargo de los dos perros del matrimonio asesinado

No salen de la jaula. Tiemblan. Lloran. Son animales «de casa», aunque desde ayer están a cargo de la protectora Modepran. Uno de ellos tiene la piel manchada con sangre. Son los dos perros que tenía el matrimonio asesinado ayer por su hijo. Junto a sus cadáveres encontraron a los animales. La protectora fue de inmediato a recogerlos y ahora les buscan un hogar «con urgencia» porque están «en estado de shock». «Estos animales necesitan un hogar ya. Los perros que son de casa, que están acostumbrados a sus dueños y a los cuidados que les dispensan, sufren mucho cuando éstos se van. Tenemos muchos animales con estas características, animales de los que nos tenemos que hacer cargo tras una orden judicial donde el dueño ha acabado en prisión o se ve en la calle, o han asesinado a quien los cuidaba», explica la portavoz de Modepran, Amparo Requena.