Juzgan a un profesor de kárate por abusos a una alumna de 6 años

Un profesor de un club de kárate de una localidad de la Ribera, cuyo nombre omitimos para preservar el anonimato de la víctima, se enfrenta a doce años de prisión por abusar presuntamente de una alumna de apenas seis años de edad.

El acusado se llevó a la niña al cuarto de baño durante una de las clases con la excusa de curarle una pequeña herida sangrante en las encías y una vez allí «le introdujo el pene en la boca para, según él, curarle la llaga», según la versión del Ministerio Fiscal.

El procesado negó en el juicio, celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València, las graves acusaciones que pesan sobre él y remarcó que él simplemente acompañó a la menor a los aseos para curarle la herida.

«Tenía sangre en la boca y se la limpié, ya está», insistió. Asimismo, el acusado defiende que la puerta del cuarto de baño se quedó abierta y que apenas estuvo un minuto dentro con la niña. «Fue entrar y salir, la clase ni siquiera se paró», añadió, asegurando que incluso desde el ases siguió dando órdenes a sus alumnos.

Los presuntos abusos sexuales se produjeron el 27 de diciembre de 2012 en un polideportivo municipal de una localidad de la Ribera, donde el acusado impartía clases de kárate tanto a adultos como a menores de edad, mientras la madre de la niña esperaba fuera que terminara la actividad. Tras lo ocurrido la pequeña siguió con sus compañeros la clase, ya que su profesor le dijo que era «un secreto entre ellos dos».

El acusado explicó en el juicio que actualmente ya no ejerce la docencia con menores. «No me siento con fuerza para dar clase a niños después de lo que ha pasado», argumentó. No obstante, el fiscal le recordó que el pasado año fue denunciado nuevamente por tocamientos a otro menor y que, además de la orden de alejamiento, el juez le impuso la prohibición de ejercer como docente con menores.