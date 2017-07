Muere un acróbata al caer de una altura de 30 metros en el festival Mad Cool de Madrid

Un acróbata que participaba en un espectáculo de entretenimiento en el intermedio de los conciertos de Alt-J y Green Day, dentro del programa del festival Mad Cool en Madrid, ha fallecido al desplomarse desde una altura de unos 30 metros sobre las 23.00 horas de este viernes.



El suceso ha tenido lugar en el escenario principal del festival, que se desarrolla desde este jueves hasta el sábado en el citado estadio multiusos, ubicado en el barrio de San Fermín, en el distrito de Usera.



El acróbata realizaba una performance en la que se ha introducido en una urna de metacrilato que ha sido izada por una grúa hasta una altura aproximada de más de 20 metros. Iba sujeto a un arnés a la altura de la cadera que, por causas que están siendo investigadas, se ha roto o desprendido.





Un acróbata ha fallecido tras precipitarse al vacío más de 30 metros durante el #MadCool de Madrid. Sin palabras. https://t.co/vx91MQRAAq — Sergio López (@sergiolv96) 7 de julio de 2017

Momento en el que se produjo el accidente. Vídeo: ATLAS

Una chilla llora tras el accidente. Foto: EFE

El fallecido, un especialista en danza aérea

El festival continuará

El público que abarrotaba la Caja Mágica en espera del inicio del concierto del grupo, previsto para las 23.30 horas, ha presenciado en directo como el acróbata se precipitaba desde una gran altura.entre los congregados. Sin embargo, la organización del festival no informó sobre lo sucedido al público que aguardaba al pie del escenario.En el momento del accidente, muchas eran las cámaras que en ese momento seguían su progresión sobre el aire, incluida una del propio festival, pero los testigos,no acertaban a definir si se había soltado la cuerda que lo sujetaba o si la extensión de la misma había sido demasiado larga para detener su caída antes de alcanzar el suelo. Según una persona que lo ha observado todo en primera fila, no había cuerda en torno a la víctima después de su caída.Tras el accidente, rápidamente un cordón de seguridad rodeó el perímetro mientras los asistentes sanitarios de una empresa privada realizabanantes de que una lona azul ocultara la escena. En ningún momento se movió de allí la ambulancia del servicio privado contratado.A las 23,40 horas se personó la Policía en el lugar de los hechos para comentar las posibles vías de actuación con Javier Arnáiz, director del evento. Solo cinco minutos después retornó la música al recinto de la Caja Mágica con la grabación enlatada de "Bohemian Rhapsody" de Queen, inicio previsto del show de Green Day.A las 23,45 horas, 20 minutos después de lo previsto y 45 después del fatal accidente,para contentar a una gran masa de asistentes, mucho de los cuales celebraron la música ignorantes de lo que acababa de suceder. Muchos otros asistentes, no obstante, optaron por abandonar la Caja Mágica con lágrimas en los ojos.Por fuentes presentes en camerinos durante el accidente, parece queen la zona del espectáculo y así se ha producido la paradoja trágica de que en plena liberación hormonal del concierto, a unos 25 metros del escenario, la Policía Científica tomaba fotos y datos del lugar del desplome.El artista fallecido esy experto en danza aérea. Su hermana ha confirmado en las redes sociales que Pedro perdió la vida "haciendo lo que más le gustaba, un espectáculo en el Mad Cool". "Estamos destrozados", añade.Aunión era el director de In Fact, formada por. La compañía, como explica en su propia web, fue creada para "la producción de espectáculos basados en la investigación de nuevas tendencia escénicas vinculada a la danza aérea y a una apuesta por la experimentación en el campo dramatúrgico".estaba formado en danza contemporánea por el Real Conservatorio de Danza de Madrid, en danza española con Pilar López y en arte dramático en el Centro de Nuevos Creadores que dirige Cristina Rota. Dirigía su propia compañía, Cíadehecho, desde 2003.Este sábado por la mañana, la organización del festival Mad Cool ha anunciado que pese al fatal accidente, hoy celebrarán la tercera y última jornada del certamen.La organización explica que tras suceder el accidente decidió continuar con su programa con la actuación de los cabezas de cartel Green Day "por razones de seguridad", anteTodo el aforo de esta cita madrileña, la más multitudinaria de la ciudad, quedó vendido hace varios meses, garantizando en principio una asistencia de 45.000 personas por día para disfrutar de las actuaciones de los citados cabezas de cartel, además de Ryan Adams, Foals o Alt-J. Para hoy están previstos conciertos de Kings of Lion y M.I.A., entre otros.