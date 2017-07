El festival Mad Cool no se suspendió para evitar "situaciones de pánico"

La organización del festival Mad Cool ha difundido este sábado 8 de julio un segundo comunicado de condolencia y "absoluta desolación" por la muerte del coreógrafo y bailarín Pedro Aunión mientras actuaba en la noche de este viernes en La Caja Mágica, minutos antes del concierto principal de la jornada de Green Day.



"Estamos en contacto con la familia y el entorno más cercano de nuestro compañero Pedro. En estos momentos, lo más importante es respetar la voluntad y el duelo de su familia y amigos. Desde Mad Cool queremos realizar un homenaje a Pedro, pero será siempre con el acuerdo y respeto a la familia", apunta el comunicado.



"Si el festival no paró en el momento de los hechos fue porque en una decisión coordinada entre los responsables de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado, se desaconsejo hacerlo para prevenir un movimiento incontrolado de gente, ante una posible conducta reactiva por una cancelación con 45.000 personas dentro del recinto. Ante el desconocimiento de una parte importante del público se podrían producir situaciones de pánico y tensión que habrían sido contraproducentes y arriesgadas", añade el texto.



En el momento del accidente, muchas eran las cámaras que en ese momento seguían su progresión sobre el aire, incluida una del propio festival, pero los testigos, consternados por el fatal desenlace, no acertaban a definir si se había soltado la cuerda que lo sujetaba o si la extensión de la misma había sido demasiado larga para detener su caída antes de alcanzar el suelo. Según una persona que lo ha observado todo en primera fila, no había cuerda en torno a la víctima después de su caída.





Se llamaba Pedro Aunión.

Ya que #MadCool le ha dado un trato inhumano, vaya desde aquí mi recuerdo para él y mi reconocimiento a su trabajo. pic.twitter.com/a7P7UE8ixW — Marlo (@SaintJuniperian) 8 de julio de 2017

.@madcoolfestival debería explicar por qué era inseguro contar la muerte de Pedro Aunión y parar los conciertos y por qué falló su seguridad — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 8 de julio de 2017

Este accidente se encuentra cubierto de dudas respecto a lo que rodea el suceso y las medidas de seguridad adoptadas. #PedroAunión — Unión de Actores (@uniondeactores) 8 de julio de 2017

En las redes sociales, muchas personas han mostrado su indignación por la decisión de continuar con las actuaciones musicales:Mad Cool asegura que "en todo momentocon los servicios sanitarios contratados para el evento; así como con los servicios de emergencia y la seguridad presentes en el recinto. Igualmente una unidad de psicólogos del Samur se puso a disposición de la familia"."Mad Cool Festivalexigidas en este tipo de eventos para el público, artistas y empleados", apostilla el comunicado.Asimismo, Mad Cool recalca que "la cultura es precisamente una apelación a la vida y por eso el festival ha decidido continuar comoque intervienen mostrando sus habilidades ante un público que les admira y valora". "En ese sentido, Pedro Aunión fue una persona comprometida con el arte que se merece todo el respeto y admiración", agrega.