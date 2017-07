Una joven graba a un chico masturbándose delante de ella en un autobús en Palma

Una joven de 21 años vecina de Palma grabó con su teléfono móvil a un individuo que se sentó junto a ella en un autobús de la EMT y empezó a masturbarse. La joven colgó el vídeo en Facebook recriminándole su acción y aunque pretendía denunciarlo a la Policía, finalmente no le ha sido posible. "Los que me dijeron que denunciara esto, no a va ser posible porque la policia dice que no es crimen a no ser que haya menores de edad implicados!", ha publicado en las redes sociales.

El incidente ocurrió el domingo a las siete de la mañana, en un autobús de la línea 10 de la EMT, que cubre la ruta de Palma a Son Cladera. "En el autobús íbamos solo cuatro personas. Yo me senté sola en la parte de atrás, y él se colocó a mi lado pese a que estaban todos los sitios libres. Entonces me dijo: ´Mira´. Y me di cuenta de que se había se había sacado el pene y se estaba masturbando".

Probablemente la reacción de la chica no fue la que el acosador se esperaba. La joven cogió su teléfono móvil y le grabó, al tiempo que le recriminaba en voz alta lo que estaba haciendo. Luego colgó el vídeo en Facebook, donde ya ha tenido cientos de visualizaciones. "Espero que se lo piense bien antes de volver a hacer una cosa parecida", concluye la joven.